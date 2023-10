Après un BP Métiers de la piscine au GRETA de Loraine, j'ai obetnu le diplôme de Technicien de Maintenance et d'Equipements Piscine au LYCÉE GUSTAVE JAUME à Pierrelatte (26).

Ensuite j'ai effectué stages et emplois de technicien piscine à :

- Pool office France

- Art & Loisirs Piscines

- Piscinelle Alsace





Mes compétences de technicien en construction de piscine , selon les étapes suivantes :

- implantation, terrassement et installation des blocs de béton à l’aide d’une pelle d’une vingtaine de tonnes. L’assemblage des blocs étant terminé : coulage d’une ceinture en béton afin que la piscine puisse supporter la pression de l’eau. Coffrage et coulage de la chape béton , pose du dallage . Possibilité de faire un devis pour bloc polystyrène piscine, qui est assez tendance en France (pour les qualités isolantes des blocs polystyrène).



- Etapes finales : rebouchage, lissage et pose du liner afin d’assurer l’étanchéité de la piscine, et d’installer l’alimentation électrique et la filtration (pompe, filtre à sable).