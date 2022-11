Vous cherchez à rénover votre salle de bains ? Vous voulez ajouter une touche d'élégance au décor de votre salle de bains ? Vous voulez réaménager le plan de travail de votre cuisine ou rénover des pièces à vivre de votre maison ?..

Toutes ces rénovations sont disponibles dans une variété de types, offrant chaque style et chaque conception particulière qui convient à vos goûts et besoins spécifiques.

Suivez mes conseils en devis rénovation à Carcassonne pour tout réaménagement de maison ou appartement : rénovation de cuisine et salle de bains, rénovation de combles et toiture. J'ai effectué des travaux spécifiques sur les ravalements de façades de bâtiment anciens à Carcassonne et Narbonne, de l'isolation de maisons éligible MaPrime Renov' dans les Corbières.

J'ai travaillé pour Les Artisans d'Alsace , AKSU (Entreprise Générale de Bâtiment & de Rénovation en Alsace), et KS aménagement (Entreprise rénovation et aménagement,

67802 Bischheim).

Mes compétences de chef de chantier en maçonnerie rénovation à Carcassonne :

- Blindage, pose de bordures, montage de murs, coulage du béton

- Réalise tout type de structure en rénovation , quel que soit le type de matériel

- Réalise des coffrages traditionnels ossature bois, dans le respect des dimensions et de la géométrie imposée, pour garantir l'aspect de l'ouvrage final

- Pose les éléments préfabriqués afin de réaliser les divers travaux rénovation demandés

- Réalise tout type d'enduit (à la chaux, ciment, ), et de finitions en rénovations