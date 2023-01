Dans le cadre de votre projet de construction de maison particulière, il vous sera peut être nécessaire de viabiliser votre terrain préalablement aux travaux de construction.

Pour gagner du temps, vous pouvez me confier les démarches de viabilisation après un devis terrassement accepté. Nous pouvons entrer directement en contact avec les interlocuteurs concernés (électricité, gaz, eau, assainissement) pour effectuer les opérations de branchement et de raccordement de la construction sur les différents réseaux.







Les travaux de viabilisation et terrassement de terrain impliquent également un coût plus ou moins important pour le propriétaire. Le montant des frais peut varier selon l’éloignement du terrain par rapport aux différents réseaux et selon la distance entre les limites du terrain et l’emplacement de la construction. Ces frais sont également variables selon les communes.

L’ensemble des coûts de viabilisation d’un terrain peut ainsi varier entre 3.500 et 15.000 euros au total.

Pour résumer, plus votre terrain est grand et plus vous devrez prévoir des frais élevés pour le viabiliser avec un terrassement.

Les travaux de raccordement sont généralement réalisés sur une période allant de deux à trois mois. Il faut par exemple compter entre 4 et 6 semaines pour raccorder le terrain au réseau.





Cyril Torres - Terrassier -